عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة التقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع سير تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة وبالمدن الجديدة في تلقي طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وناشد سعد المواطنين التقدم بالملفات بجميع المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن المستندات اللازمة لتقديم ملف التصالح ورسوم الفحص وجدية التصالح في جميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وجميع أماكن التجمعات وبجميع وسائل الإعلام تسهيلاً وتيسيرًا على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


وقال المحافظ – في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء – إنه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاته الميدانية أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بديوان عام المحافظة سير العمل بمنظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية وتقديم جميع التيسيرات للمواطنين.

وأضاف أن تقديم طلبات التصالح يتم من خلال التقديم بـ 13 مركزا تكنولوجيا بالمراكز والأحياء والمركز التكنولوجى بمدينة ناصر الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى التقديم إلكترونيًّا من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg وتسجيل طلبات التصالح إلكترونيًّا أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation&pli=1

ولفت إلى أنه سيتم دعم المحافظة بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، ما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.

ونوه إلى إطلاق حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح، وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمى للمحافظة وجميع وسائل الإعلان الممكنة، فضلًا عن تكليف قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة بالمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة، فضلًا عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

محافظ أسيوط: إزالة 26 حالة تعد بمركزي البداري والغنايم

لمتابعة تقديم طلبات التصالح.. نائب محاف أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية بحي شرق وغرب


وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

أسيوط أخبار أسيوط بدء تلقي طلبات التصالح تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح على مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: رصف وتطوير شوارع منفلوط ضمن الخطة الاستثمارية

محافظ أسيوط يزور كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل للتهنئة بعيد القيامة المجيد

ترشيحاتنا

ضربة جديد لـ كييف.. روسيا تسيطر على بلدتين بخاركيف الأوكرانية

مقـ.ــتل جندي من جيش الاحتلال في هجوم حزب الله على موقع المالكية

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | شاهد

بالمايوه.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-