محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة التقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة وبالمدن الجديدة في تلقي طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وناشد سعد المواطنين التقدم بالملفات بجميع المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن المستندات اللازمة لتقديم ملف التصالح ورسوم الفحص وجدية التصالح في جميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وجميع أماكن التجمعات وبجميع وسائل الإعلام تسهيلاً وتيسيرًا على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.



وقال المحافظ – في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء – إنه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاته الميدانية أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بديوان عام المحافظة سير العمل بمنظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية وتقديم جميع التيسيرات للمواطنين.

وأضاف أن تقديم طلبات التصالح يتم من خلال التقديم بـ 13 مركزا تكنولوجيا بالمراكز والأحياء والمركز التكنولوجى بمدينة ناصر الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى التقديم إلكترونيًّا من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg وتسجيل طلبات التصالح إلكترونيًّا أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation&pli=1

ولفت إلى أنه سيتم دعم المحافظة بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، ما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.

ونوه إلى إطلاق حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح، وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمى للمحافظة وجميع وسائل الإعلان الممكنة، فضلًا عن تكليف قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة بالمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة، فضلًا عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.