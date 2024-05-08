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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بيراميدز السابق: شيكابالا أفضل لاعب في مصر

صدى البلد

نشر الإعلامي مينا ماهر جزءا من تصريحات المدرب اليونانى السابق لنادي بيراميدز تاكيس جونياس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


 

وكتب مينا ماهر: تيكاس جونياس: شيكابالا أفضل لاعب في تاريخ مصر، لاعب لا يختلف عليه اتنين ووجوده في الملعب بيخلي شكل الزمالك حاجة تانية، شيكابالا أسطورة تاريخية لمصر ولنادي الزمالك و بينه وبين الجماهير علاقة عظيمة".


 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.


جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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