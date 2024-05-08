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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مع ترقب الأسواق اتجاهات الفائدة الأميركية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء بينما يترقب المستثمرين بيانات أميركية لاستخلاص أدلة على خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة، إلا أن صعود الدولار بشكل طفيف حال دون تحقيق أي مكاسب.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية، إذ سجل 2315.19 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنخو 0.15% إلى 2327.80 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.02%، مما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

 

وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيجان يوم الجمعة وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية 15 مايو. 

وبعد صدور بيانات وظائف أميركية ضعيفة في الآونة الأخيرة، تتوقع الأسواق المالية خفض المركزي الأمريكي الفائدة مرتين هذا العام وتقليص تكاليف الاقتراض 40 نقطة أساس.

وتباطأ نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في أبريل نيسان وهبطت الزيادة السنوية للأجور دون 4% لأول مرة منذ قرابة ثلاثة أعوام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 27.42 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 975.85 دولار، ونزل البلاديوم 1% إلى 961.79 دولار.

أسعار الذهب اسعار الفائدة الاحتياطي الفدرالي الذهب في المعاملات الفورية العقود الآجلة للذهب العملة الأميركية

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