مصدر رفيع المستوى: استمرار المباحثات في القاهرة بحضور وفود قطر وأمريكا وحماس

أكد مصدر رفيع المستوى استمرار المباحثات في القاهرة بحضور الوفود القطرية و الأمريكية وحركة حماس.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال المصدر إن المباحثات مستمرة من العاشرة صباحا وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

مسؤولون إسرائيليون: وقف واشنطن شحنات الأسلحة لتل أبيب قد يعرض مفاوضات المحتجزين للخطر

وكان نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين كبار تحذيرهم لنظرائهم الأمريكيين من أن وقف واشنطن شحنات الأسلحة لتل أبيب قد يعرض مفاوضات المحتجزين "للخطر".