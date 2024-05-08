باحث فلسطيني : الواقع في غزة احتلال كامل | فيديو

قال الدكتور خليل أبو كرش الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية نحن أمام احتلال كامل لقطاع غزة وأمام استمرار لحمام الدم.

وأوضح أبو كرش في مداخلة عبر زووم لبرنامج مصر جديدة على قناة etc الفضائية أن عملية رفح ليست محدودة وأن العملية تستهدف الضغط على حماس في المفاوضات وتحسين صورتها داخلياً وإقليميا وعالمياً.

وأشار الي أن هناك خوف حقيقي داخل إسرائيل وأمريكا من ملاحقة قادة إسرائيل من قبل الجنائية الدولية وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بقوة مع إسرائيل في هذه الحرب من توفير السلاح والاستخبارات والتدريب والتمويل والجنود ومن ضمن الحماية حماية من المنظمات والمؤسسات الدولية ومنها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.

