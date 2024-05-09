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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%4 نموا متوقعا لحجم التجارة العربية البينية في عام 2025

صدى البلد

توقع الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تنمو التجارة العربية البينية بنسبة 4% خلال العام المقبل 2025، مدعومة بالمبادرات النوعية التي تطرحها الدول العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات.

وأوضح أن دولة الإمارات لا تنظر فقط إلى الاقتصاد الإماراتي فحسب؛ بل تواصل سعيها لتنمية اقتصاد المنطقة العربية ككل.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال قمة "AIM للاستثمار" التي تعقد في أبوظبي ، أن اقتصاد المنطقة العربية يواصل تطوره، ولكن يحتاج إلى حوافز أكبر لتعزيز مساهمته، موضحا أن حجم التجارة العربية البينية يبلغ حاليا نحو 10%.

وأكد أن التجارة العربية البينية بحاجة إلى التطوير في عدة مجالات منها النقل واللوجستيات والسياسات الجمركية، وتسهيل تنقل رجال الأعمال ما بين الدول العربية لتعزيز الاستثمارات، وتوسيع تجارة السوق العربي، لافتا إلى أن قمة "AIM للاستثمار" وغيرها تعد تحريكا للمياه الراكدة في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية إن المنطقة تجتذب استثمارات كبيرة وتستحوذ دولة الإمارات على النصيب الأسد من تحريك هذه الاستثمارات في الدول العربية .

وأضاف أن "هناك استثمارات كبيرة تتحرك في المنطقة العربية، والإمارات هي من أكبر الدول على مستوى العالم المضيفة للاستثمار "الجديد"، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وهناك أيضا استثمارات متبادلة تستضيفها دولة الإمارات في الاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبحت الآن تستهدف 150 مليار دولار من الاستثمارات والعمل على تعزيز التجارة في قطاع الخدمات وصناعة الرقمنة".

وأشار حنفي إلى دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في الدول العربية، حيث تمثل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول أكثر من 70%، موضحا أن القادة العرب يسعون لتشجيع القطاع الخاص العربي إيمانا منهم بمساهمته كمحرك رئيس للتنمية والفرص النوعية التي يخلقها للشباب.

ولفت إلى دور قمة "AIM للاستثمار" في تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة والمساهمة في خلق فرص استثنائية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه العوامل ستسهم بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية بشكل كبير.

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