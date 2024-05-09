يقدم الخدمات بشكل احترافي.. التخطيط: وفرنا بالتعاون مع التنمية المحلية مركزا تكنولوجيا

قال أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إن وزارة التخطيط عملت منذ مدة لتطوير الخدمات الحكومية، من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة، متابعا: وفرنا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية مركز تكنولوجي.



وأضاف أشرف عبدالحفيظ خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المركز مهيئ بشكل كبير للتعامل مع المواطن بشكل احترافي، متابعا: الموظف يقدم الخدمة للمواطن بشكل احترافي وفي وقت قصير.

واسترسل: تم تسجيل 9 ألاف معاملة خلال 48 ساعة فقط، منوها بأنه تم ما يسمى بـ دليل المواطن على الموقع الخاص بمنصة خدمات المحليات، لمعرفة كافة النماذج والأوراق المطلوبة منه، حول قانون التصالح الجديد.

وشدد على أن المنظومة الإلكترونية متواصلة بعدة جهات للحصول على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطن والتقديم على التصالح.