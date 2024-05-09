سماء سليمان: هناك توافق تام تجاه موقف القيادة السياسية من الأزمة الفلسطينية

قالت سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية واضحة لدي الجميع، فنحن نقف مع أصحاب الأرض والحق، وهم أشقائنا الفلسطينيين، متابعة: القضية الفلسطينية من أهم القضايا لدينا.

وأضافت سماء سليمان خلال حوارها ببرنامج "تغطية خاصة" على قناة "سي بي سي"، أن هناك توافق تام تجاه موقف القيادة السياسية من الأزمة الفلسطينية، ونستهجن تصرفات الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني.

واسترسلت: 7 أكتوبر فرضت القضية على الساحة الدولية والعالمية بشكل كبير، متابعة: الرئيس السيسي تحرك منذ البداية لفتح علاقات مع دول العالم المختلفة، وتمكنا من تحويل الأزمات إلى فُرص.



وأوضحت أن الرئيس السيسي لديه رؤية ثاقبة وقادر على تحمل الصعاب وإدارة الأزمات بحكمة شديدة.

