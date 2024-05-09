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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد والأوراق والشروط المطلوبة .. فيديو

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، الأوراق المطلوبة وشروط التصالح في مخالفات البناء الجديدة.

وأضاف في لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد تلافى تكلفة المواطن اعتماد مكتب استشاري للمبنى، منوها أن هناك حداثة في التصوير والرصد الجوي للمباني السكنية.

وتابع اللواء رضا فرحات: وزارتا التنمية المحلية والإسكان لديهما نوايا حسنة بسرعة تطبيق قانون التصالح الجديد؛ معلقا: سننتظر موقف تنفيذ القانون وما سيئول إليه من تعديلات.

وأوضح أن ما يجابه قانون التصالح الجديد من تحديات كود الحماية المدنية، معلقا: أي مبنى سكني يجب أن يكون لديه كود للحماية المدنية وخاصة في المناطق التي تحتوي على طوابق عدة، تتمثل في عرض السلم وموقف سلم الطوارئ وموقف الارتفاع وخزان الصرف وكل ما يتعلق بالحماية المدنية ضد الحرائق.

وأضاف رضا فرحات: كل هيئة من الهيئات المعنية عليها الموافقة أو رفض طلب التصالح في مدة تصل لـ45 يوما، ومن المقرر أن يكون هناك زيادة 25% في رسوم أسعار التصالح في المدن، على أن يتم تحديد ما إذا كان هناك زيادة للقرى أم لا؟ .


 

مخالفات البناء

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