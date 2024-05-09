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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم| فيديو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس 9 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.21 جنيه للبيع، و51.04 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.53 جنيه للبيع، و59.34 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 154.93 جنيه للبيع، و154.28 جنيه للشراء.

الدولار أسعار الدولار العملات العربية والاجنبية سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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