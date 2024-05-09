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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

المياه هترجع لمجاريها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفجر مفاجأة حول رجوعها للعوضي

صدى البلد

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في نوبة بكاء أثناء حديثها عن انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، قائلة :" أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كده.

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وقالت "ياسمين عبد العزيز" خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على فضائية "دي ام سي" :"أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه وهو أول حب في حياتي" .

وعقبت ياسمين عبد العزيز على انفصالها عن أحمد العوضي والتنبؤات التي سبقت طلاقها، قائلة :"لا يعلم الغيب إلا الله واكيد قبل الطلاق بيكون فيه مشاكل وحد من الوسط الفني كان عارف".

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سبب الوعكة الصحية الاخيرة التي تعرضت لها ، قائلة : "كنت داخلة اشيل الاكياس عشان أحمل من العوضي بعد مسلسل اللي ملوش كبير وانا حملت في ولادي الاتنين بالطريقة دي".

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، خلال لقائها لبرنامج “ صاحبة السعادة ” ، والمذاع على فضائية “ دي ام سي ”:" حصلت غلطة طبية في العملية وكنت هموت فيها وربنا كتبلي عمر جديد ".

وأردفت : حب الناس من عند ربنا وهو اللي سخر الماس انهم يدعولي .

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