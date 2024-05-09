المياه هترجع لمجاريها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفجر مفاجأة حول رجوعها للعوضي

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في نوبة بكاء أثناء حديثها عن انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، قائلة :" أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كده.

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وقالت "ياسمين عبد العزيز" خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على فضائية "دي ام سي" :"أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه وهو أول حب في حياتي" .

وعقبت ياسمين عبد العزيز على انفصالها عن أحمد العوضي والتنبؤات التي سبقت طلاقها، قائلة :"لا يعلم الغيب إلا الله واكيد قبل الطلاق بيكون فيه مشاكل وحد من الوسط الفني كان عارف".

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سبب الوعكة الصحية الاخيرة التي تعرضت لها ، قائلة : "كنت داخلة اشيل الاكياس عشان أحمل من العوضي بعد مسلسل اللي ملوش كبير وانا حملت في ولادي الاتنين بالطريقة دي".

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، خلال لقائها لبرنامج “ صاحبة السعادة ” ، والمذاع على فضائية “ دي ام سي ”:" حصلت غلطة طبية في العملية وكنت هموت فيها وربنا كتبلي عمر جديد ".

وأردفت : حب الناس من عند ربنا وهو اللي سخر الماس انهم يدعولي .