مدبولي: مصر والأردن يبذلان قصارى جهدهما لوقف الصراع غير المبرر في غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ مصر والأردن يبذلان قصارى جهدهما من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية في غزة، لتكون هناك بدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء الصراع العسكري غير المبرر والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الأشقاء في غزة، لتفعيل حل الدولتين في أقرب وقت.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، أن هذا الشق احتلّ جزءً كبيرا من النقاش بحكم الأزمة التي يواجهها العالم، ولكن دولتينا هما الاكثر تأثرا بالأزمة بحكم البعد الجغرافي.

وتابع رئيس الوزراء: «كان لدينا الفرصة للتطرق إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا مثل العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، واتفقنا على أنّ هناك حاجة لزيادة التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، فمتوسط التبادل التجاري على مدار الـ5 سنوات الماضية 600 مليون دولار أمريكي، وهذا رقم متواضع بالنسبة إلى إمكانيات بلدينا، وهناك رغبة أكيدة لزيادة هذه الأرقام بصورة كبيرة لتحقيق الاستفادة المشتركة للبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين».