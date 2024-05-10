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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تصدر وقودا وزيوتا معدنية بقيمة 107 ملايين دولار للأردن خلال 2023

صدى البلد

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن ليبلغ 864 مليون دولار خلال 2023 مقابل 990 مليون دولار خلال عام 2022.

 

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغت 658 مليون دولار خلال 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال 2022.
وأضاف أن قيمة الواردات المصرية من الأردن بلغت 206 ملايين دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال 2022.

 

وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال 2023، أوضح التقرير أن" الوقود والزيوت المعدنية " بقيمة 107 ملايين دولار، تلاه "محضرات خضر وفواكه وأغذية" بقيمة 73.4 مليون دولار، وجاءت"الحضر والفواكه" في المرتبة الثالثة بقيمة 60.6 مليون دولار تلاه "آلات وأجهزة كهربائية" بقيمة 40.6 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة "الملابس الجاهزة" بقيمة 41 مليون دولار.

 

وفيما يتعلق بأهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن، أوضح التقرير أنها "الأسمدة" بقيمة 105.6 مليون دولار تلاها "منتجات الصيدلة" بقيمة 21.8 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة "الدائن ومصنوعاتها" بقيمة 16 مليون دولار تلاها "مجموعات سلعية متنوعة" بقيمة 48.6 مليون دولار.

 

ولفت إلى أن قيمة التحويلات الأردنية في مصر بلغت 415.3 مليون دولار خلال 2023 مقــابل 792.9 مليــون دولار خلال 2022، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 134 مليون دولار خلال 2023 مقابل 119مليون دولار خلال عام 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمـــة حتى الآن، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

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