بعد انتهاء ولايته .. باتيلي يشكر تونس على دورها في الأزمة الليبية

استقبل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الخميس 9 مايو 2024، الممثل الأممي الخاص في ليبيا المنتهية ولايته، عبد الله باتيلي، وذلك بطلب منه.

وقالت الخارجية التونسية في بيان لها إن المسؤول الأممي حمل "عمار" رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد أعرب خلالها عن عميق تقديره وشكره له ولتونس على دعمها الثابت للوساطة الأممية في ليبيا وعلى تعاونها ومساندتها لجهوده خلال فترة ولايته، وتوفيرها لكافة التسهيلات اللازمة لتيسير اضطلاع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بمهامها.

وثمن باتيلي مواقف تونس المتزنة والبناءة في علاقتها بالوضع في ليبيا، مجددا تأكيد أهمية دور تونس في دعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة بين الأشقاء الليبيين، بما يمكن من إنهاء المراحل الانتقالية واستعادة ليبيا لأمنها واستقرارها.

من جانبه، عبر وزير الخارجية التونسي عن شكره للمسؤول الأممي على ما بذله من جهود خلال فترة توليه لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدا له التزام تونس بمواصلة دعم جهود الأمم المتّحدة في ليبيا وولاية البعثة الأمميّة، واستعدادها التام للمساهمة في أية مساع من شأنها دعم التسوية السلميّة في هذا القطر الشقيق، بقيادة وملكيّة ليبيّة، دون تدخّلات خارجيّة.