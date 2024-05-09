الخارجية الأمريكية تتصدى لتهديد بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل

في مؤتمر صحفي، تناول المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميللر تهديدات الرئيس جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل وسط تصاعد التوترات في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق باحتمال شن عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح.

وفقا للجارديان، شدد ميلر على موقف إدارة بايدن ضد مثل هذا الغزو، مشيراً إلى المخاوف بشأن تأثيره على الأمن الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد كرر دعم الإدارة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأخرى، دون توضيح ما إذا كانت سياسة حجب الأسلحة تنطبق فقط على غزو رفح أو على إجراءات دفاعية أوسع.

اعترف ميلر أيضًا بالخسائر الإنسانية الناجمة عن الصراع، ووصف الخسائر في أرواح المدنيين في غزة بأنها "غير مقبولة". وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى أن إسرائيل حققت تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافها العسكرية الرامية إلى إضعاف حماس.

تعكس تصريحات ميلر التوازن الدقيق الذي تحاول إدارة بايدن الحفاظ عليه بين دعم المصالح الأمنية لإسرائيل مع الدعوة أيضًا إلى اتخاذ تدابير لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتهدئة الصراع. ويؤكد البيان مدى تعقيد الوضع والتحديات التي تواجهها الإدارة في إدارة الأزمة بفعالية.