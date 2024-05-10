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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد أنباء رجوعهم.. صور تجمع ياسمين عبد العزيز والعوضي تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار خبر رجوع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي جدلا كبيرا حيث انتشرت صورا عديدة تجمعهم  بشكل كبير على السوشيال ميديا .

 

وكان رد  العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها فلم أرَ منها إلا كل طيبة وخير وكانت خير حبيبة وزوجة، أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبيننا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه».

وأضاف العوضي: «كلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتى بعد الانفصال، يعني أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب ولكنه معناه انتهاء النصيب، ولكن رجوعنا هو أمر خاص جدا جدا جدا بيننا فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وأنتم إخواتنا أن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر».

 

وكانت الصور التي انتشرت علي السوشيال ميديا قبل انفصال الثنائي وكانت أبرزها كانت ينشرها احمد العوضي وياسمين عبد العزيز علي الانستجرام واليكم الصور 

 

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