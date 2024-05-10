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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: آمل أن أتمكن من تجاوز الخلافات مع بايدن

صدى البلد

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن آماله في أن يمكن من تجاوز الخلافات مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال مقابلة، أن في اليوم التالي بعد الحرب "سيتعين أن تكون هناك حكومة مدنية ما في غزة بمساعدة بعض الدول في المنطقة ممن ينشدون الاستقرار".

وزعم نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي دمر 20 من أصل 24 كتيبة تابعة لحركة حماس حتى الآن"، مشدداً على ضرورة "هزيمة الحركة في مدينة رفح"، فيما أشار في المقابل، إلى أن قوات الجيش خسرت المئات من الجنود في الحرب على غزة.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب، أخيراً، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعليق شحنات أسلحة إلى إسرائيل على خلفية مخاوف ترتبط بخطة اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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