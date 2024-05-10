باحثة: أمريكا أعلنت قرار تعليق شحنة الأسلحة لإسرائيل لتهدئة الرأي العام

قالت نرمين سعيد باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ تصريحات الجانب الإسرائيلي بعد تعليق الولايات المتحدة الأمريكية إرسال شحنة أسلحة إليها كانت عنيفة في ظل تضارب داخل حكومة الاحتلال.

وأشارت إلى أن اليمين المتطرف وجه انتقادات لشخص الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطالب رئيس دولة الاحتلال حكومته بالتروي في التصريحات وعدم توجيه تصريحات مسيئة.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «وأطلق نتنياهو تصريحات مسرحية وقال إن إسرائيل مستعدة أن تقاتل حتى النهاية، وعلى الجانب الآخر، فإن الاجتماع الذي حدث في إسرائيل لم يناقش العملية في رفح الفلسطينية او أزمة الأسرى فقط، لكنه تطرق إلى الازمة التي ستنجم عن تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل».



وتابعت: «نحن لا نريد هنا أن نقلل أو نعظم من الأمر، فالعلاقات بين أمريكا وإسرائيل استراتيجية ممتدة وستظل قائمة لحماية أمن إسرائيل على الدوام، ولكن في نفس الوقت، فإن تعليق شحنة الأسلحة الامريكية لإسرائيل إعلان جريء من الإدارة الأمريكية، ربما للتأكيد على أنها لا تقف في صف إسرائيل حينما تقتل المدنيين ولتهدئة الرأي العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية».