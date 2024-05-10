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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

  الإسكان : استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالسادات والمنيا الجديدة والعبور

رفع كفاءة الطرق بالمدن
رفع كفاءة الطرق بالمدن الجديدة

استكملت أجهزة مدن السادات، والمنيا الجديدة، والعبور، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن جهود دفع عجلة التنمية والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وحرصاً على توفير سبل الراحة لقاطني المدن الجديدة. 

وتفقد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس أسامة سيد، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، أعمال رفع الكفاءة وصيانة الطرق بالمحور المركزى، والمنطقة السكنية الأولى، بالإضافة للمرور على المحال التجارية والوحدات المهنية بالأسواق التجارية، حيث كلف بضرورة وسرعة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات من الأسواق. 

وتابع المهندس ياسر عبدالحليم، أعمال رفع الكفاءة بالجزء المتبقى من الطريق وصولاً لجامعة مدينة السادات، حيث كلف بسرعة الانتهاء من تسوية الجزيرة الوسطى للطريق وزراعتها على الفور، إلى جانب الانتهاء من أعمال تخطيط الطريق بعد الانتهاء من الطبقة الأسفلتية. 

وتابع رئيس الجهاز خلال المرور على المناطق السكنية التاسعة، والمنطقة الثالثة والعشرين، والمنطقة الخامسة والعشرين، والمنطقة الأولى، أعمال النظافة بالمناطق السكنية ورفع المخلفات الموجودة بهذه المناطق الناتجة من أعمال البناء، وكلف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإنهاء أعمال إعادة الشىء لأصله بعد الإصلاحات.

وفي المنيا الجديدة، قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على الممشى السياحي أمام الحي الرابع، حيث وجه بسرعة استكمال أعمال الأسفلت، والتأكيد على  ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاَ للمواصفات الفنية.

وفي مدينة العبور، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، إنه جارٍ تركيب اللوحات الإرشادية لاتجاهات السير، وكذا اللوحات التحذيرية لأماكن المطبات الشوكة بشارع الشعراوي،  لتنظيم الحركة المرورية بالمدينة بالتنسيق مع إدارة المرور حرصاً على سلامة المواطنين وقائدى المركبات بالمدينة.



 

السادات العبور المنيا الجديدة التنمية المدن الجديدة

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