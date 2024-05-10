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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البيئة: تعزيز دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في المنظومة وإشراك القطاع الخاص

صدى البلد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع العاملين لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات طبقا لأعمال الجهاز المنشأ بموجب القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والأعمال المنوط بها، وانعكاس ذلك على تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات لضمان احساس المواطن بتحسن في المنظومة.

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على جهوده في تنفيذ مهام الجهاز الفترة الماضية، متمنية له التوفيق في المرحلة القادمة، ووجهت بتشكيل مجموعات عمل من قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل التي تم انجازها خلال الفترة الماضية الخاصة بكافة انواع المخلفات، وهي ٦ أنواع سواء الصلبة البلدية والزراعية والهدم والبناء والصناعية والمخلفات الخطرة (الإلكترونية والطبية).

ووجهت د. ياسمين فؤاد بتكوين 5 مجموعات عمل لمتابعة ملفات عمل الجهاز وما تم تحقيقه بها، بالاستعانة بعدد من الاستشاريين، ليتم تحديد الموضوعات الملحة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، خاصة وان كل ملف من الملفات به مشروعات تعمل على أرض الواقع، مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومكون إدارة المخلفات ومكون المخلفات الطبية بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وأيضا مكون المخلفات بأنواعها في المجمع المتكامل بالعاشر من رمضان.

ووجهت وزيرة البيئة بالوقوف على الوضع الراهن لما تم إنجازه في منظومة المخلفات، ومتابعة سير العمل بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإزالة أية تحديات تواجهه، وتحديد متطلبات تيسير العمل سواء من الموارد البشرية والكوادر الفنية اللازمة لضمان استدامة المهام التخطيطية والتنظيمية والرقابية للجهاز في المنظومة، مع ضرورة وضع مؤشرات الأداء لأعمال الجهاز ومنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما شددت وزيرة البيئة على ضرورة تعزيز دور الجهاز كمنظم ومخطط ومراقب في منظومة إدارة المخلفات، ومنها القيام بدوره في اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في المخلفات، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، بزيادة حجم الاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار فكر الاقتصاد الدوار الذي يقوم عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠

كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تعزيز دور الجهاز في بناء القدرات في مجال إدارة المخلفات، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على عقد دورات تدريبية لمديري إدارات البيئة بالمحافظات لبناء القدرات في الموضوعات الخاصة بالمخلفات والقانون الخاص بها وملف تغير المناخ، بما يساهم في تعزيز التنسيق وتسريع وتيرة العمل بشكل لا مركزي.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات، كما يهدف الجهاز على تهيئة المناخ الداعم بالتعاون مع مختلف الشركاء على المستوى التشريعي والتنظيمي والاجرائي، واشراك أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والمجتمع المدني، بما يعزز فكر الاقتصاد الدوار الذي يقوم عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات.

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