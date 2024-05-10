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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نفاد المخزونات الغذائية.. يونيسيف تحذر من توقف الجهود الإنسانية في غزة بعد أيام

غزة
غزة

أعلنت اليونيسف في غزة، اليوم الجمعة، أن نقص الوقود قد يؤدي إلى توقف الجهود الإنسانية خلال أيام.

وأضافت أنه من المتوقع نفاد المخزونات الغذائية في جنوب القطاع خلال أيام؛ وأنه يجب الحيلولة دون وفيات الأطفال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن حوالى 110 آلاف شخص نزحوا حتى الآن من مدينة رفح المهدّدة بهجوم كبير من الجيش الإسرائيلي إلى مناطق أخرى في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جورجيوس بتروبولوس إن "حوالى 30 ألف شخص ينزحون من المدينة كل يوم".

واوضح أن «"معظم هؤلاء الأشخاص اضطروا للنزوح خمس أو ست مرات" منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

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