تطعيم 644 ألف طالب بمدارس الدقهلية ضد الالتهاب السحائي والثنائي 

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تطعيم نحو644 ألف و931 طالباً بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسى.



وأوضح مكين أنه تم تطعيم نحو 338 ألف و803 طلاب بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والصف الأول الإعدادى، والصف الأول الثانوى ضد الإلتهاب السحائى.

وأضاف وكيل الوزارة ،أنه فيما يتعلق بلقاح الثنائى كبار فقد جرى تطعيم 306 ألفا و128 طالبا للصفين الثانى والرابع الابتدائى .

وأكد أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات، وهى آمنة تمامًا على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات.

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