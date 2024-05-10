عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

د.عبد المنعم السيد: مصر مؤهلة لزيادة إيرادات النقد الأجنبي إلى 200 مليار دولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن مصر تمتلك الكثير من المؤهلات للوصول بإيراداتها من النقد الأجنبي  لنحو 200 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

كانت مصر أعلنت أن حجم إيراداتها الدولارية بلغت نحو 99 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الرقم الحالي يعتبر ضعيف مقارنة بالتزامات مصر، حيث تصل تقترب تكلفة الواردات لوحدها بما يقرب من 80 مليار دولار إضافة إلى مدفوعات الديون وخدماتها وغيرها من مصادر الصرف الآخر والتي تشكل عبء كبير. 

تابع: الحصيلة الدولارية لمصر تعتمد بشكل أساسي على الصادرات والتي تخطت 50 مليار دولار في 2022، بجانب تحويلات العاملين التي انخفضت بأكثر من 30% لتسجل نحو 22 مليار دولار في 2022-2023 مقابل 31 مليار دولار في السنة المالية السابقة، والسياحة التي وصلت لحوالي 13 مليار دولار، بجانب الاستثمار الأجنبي المباشر وايرادات قناة السويس.

أشار عبد المنعم السيد، إلى ضرورة  التركيز في المرحلة المقبلة على تنمية قطاع الصناعة وتوطين التكنولوجيا الصناعية لتكون أحد مصادر النقد الأجنبي، مضيفا أن التحدي الذي يواجه القطاع هو  بناء استراتيجية صناعية طويلة الأجل نابعة من فهم عميق لمزايانا المطلقة والتنافسية، وبذلك نصبح قوة تصديرية، بالتزامن مع محاولة إحلال الواردات أينما كان القيام بذلك منطقيا، و قد نجحت مصر خلال الفترة الماضية في إزاحة نيجيريا عن لقب أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا.

وأوضح السيد، أن مصر حققت  ناتج صناعي إجمالي بلغ 76 مليار دولار في 2022 مقابل 65 مليار دولار في 2021 في المقابل حققت نيجيريا انكماشًا حيث سجل قطاعها الصناعي 64.2 مليار دولار في 2022 مقابل 64.4 في 2021، لتنضم بذلك مصر إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد صناعي حول العالم للمرة الأولى في تاريخها حيث حلت بالمرتبة الـ29 عالميًا والأولى إفريقيا ولكن مازال الطريق طويل ويحتاج للعديد من الإجراءات والمبادرات مثل مبادرة ابدء.

قطاع السياحة 

ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى قطاع السياحة كمصدر هام من المصادر الدولارية لمصر بشكل أساسي على الرغم من انتعاش إيراداتها إلا أنها مازالت ضعيفة مقارنة بالأسواق القريبة مثل تركيا واليونان والإمارات. فضلا عن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ويعتبر من القطاعات الهامه التي تمثل قاطره للتنمية وضعت مصر البنية التحتية الرقمية التي تؤهل جعل هذا القطاع احد عوامل جذب الاستثمارات.

مصر النقد الأجنبي الصادرات قطاع الصناعة إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

عرض مسرحي.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت على عضوية فلسطين

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

لغز كبير.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن محمد الشناوي

ترشيحاتنا

انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران المتحف المصري الجديد .. صور

د.عبد المنعم السيد: مصر مؤهلة لزيادة إيرادات النقد الأجنبي إلى 200 مليار دولار

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب

بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

أطماع نتنياهو | نائب رئيس حماس : لا توجد مفاوضات حاليا

اتحاد المحامين العرب يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصموا كثيرا من السعر| نيسان توجّه طلبا عاجلا لتجار السيارات لهذا السبب

بفستان حمل.. زوجة خالد عليش تثير الجدل بفرح لينة الطهطاوى

لهذا السبب| قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان.. وإلغاء حفل التخرج

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-