بالصور | تشييع جثمان والدة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم

شيعت مساء اليوم الجمعة جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي، من مسجد مسجد عمر مكرم وشارك فى الجنازة عدد من نجوم الفن.

رافقت يسرا اللوزي، جثمان والدتها داخل السيارة التي نقلتها من مسجد عمر مكرم لصلاة الجنازة عليها وتشييع جثمانها لمثواه الأخير.

وظهرت يسرا اللوزي بالجنازة مرتدية ملابس بيضاء، وسط تواجد وحضور عدد من الفنانين بينهم إياد نصار ودنيا سمير غانم وميرفت أمين.

وكان أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي، أعلن عن وفاة والدته عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك"، وعلق: "سوسن راحت لمحمود".

أحدث أعمال يسرا اللوزي كان مسلسل "صلة رحم" وعرض في موسم دراما رمضان 2024.

وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، سلوى محمد علي، صفاء جلال، بتول حداد، ومن تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.