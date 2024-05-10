عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأييد 143 دولة.. الأمم المتحدة تعلن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

صدى البلد

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 10 مايو 2024 ، قرارا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.

وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دولة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. 

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

فلسطين أحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

تأييد 143 دولة.. الأمم المتحدة تعلن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

حسام موافي يحذر من وجود دم في البراز.. يؤدي لمرض خطير

المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الألبان في مصر 50%

دعاء المذاكرة.. احرص عليه لعدم النسيان وتحصيل المعلومات

حلفاء تل أبيب يتساقطون|مجازر غزة تتسبب في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. درة تستعرض جمالها بعد إنقاص وزنها

«سانده على الهرم».. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

مثل الحلوى بالشارع|دولة تبيع سبائك الذهب عبر آلات الشراء .. فما هي؟

في سن الشباب.. صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي

فيديو

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-