اتحاد الصناعات: أسعار الأسمنت في أدنى مستوياتها ولا تتجاوز 2000 جنيه للطن.. فيديو

قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأسمنت في أدنى مستوياتها ولا تتجاوز 2000 جنيه للطن.

أضاف أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى طاهر حمدي، أن الأسمنت مثل أي سلعة والأسعار تتفاوت حسب سمعتها في السوق وحجم الطلب عليها.

أشار أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الصناعة تحدى كبير ومخاطرة يقوم بها المستثمر، موضحا أن استثمارات صناعة الأسمنت تصل لـ 150 مليون دولار في خط الانتاج الواحد.

استرسل أن استهلاك السوق المصري من الأسمنت تراجع إلى 47 مليون طن، مضيفا: وصلنا إلى معدلات تصدير بلغت 12 مليون طن من الأسمنت سنويا.



