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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة فى زيارة لموقع محطة الضبعة النووية

صدى البلد

قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة وبالتعاون مع جامعة القاهرة بتنظيم زيارة ميدانية لطلبة كلية الآداب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لموقع المحطة النووية بالضبعة وذلك يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

يأتى ذلك في إطار اهتمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف المعنية بمشروع الضبعة ومنها الجامعات والمراكز البحثية المصرية بشأن مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة، وفي سبيل تفعيل الدور الوطني لنشر الثقافة النووية والعناية بالتقبل الجماهيري للمشروع


وبدأت الزيارة بإلقاء محاضرة استعرضت أهم معالم الانجازات التي شهدها مشروع محطة الضبعة النووية، أعقبها زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع، حيث قام الطلاب بزيارة الوحدة النووية الأولى بالموقع واستمعوا إلى شرح من المختصين بهيئة المحطات النووية عن الموقف التنفيذي والإنجازات المحققة على أرض الواقع لإتمام تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.


و أشاد وفد جامعة القاهرة بما شاهدوه من انجازات غير مسبوقة بمشروع انشاء محطة الضبعة النووية، وقد أعرب الطلاب عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارةـ 


وختاما أهدى وفد جامعة القاهرة درعاً تذكارياً باسم كلية الآداب للدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة تقديراً لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية 

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