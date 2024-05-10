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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة الأهلي يتأهل لنهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين على حساب الزمالك

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على الزمالك في المباراة الثالثة بينهم بنتيجة 83-80، في المباراة التي جمعت الفريقين في ثالث لقاءات الفريقين بالدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best Of 5.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا ومثيرًا من جانب الفريقين، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 24-21، وتقدم الزمالك في الفترة الثانية بنتيجة 49-38، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الأهلي بنتيجة 61-59، قبل أن يحسم الفريق المباراة ويحقق الفوز في الفترة الرابعة بنتيجة 83-80.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد فاز في المباراة الأولى على الزمالك بنتيجة 79-60، وأكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 76-71، قبل أن يفوز في المباراة الثالثة ويحسم تأهله لنهائي دوري السوبر.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال سلة الأهلي» الفائز من الاتحاد وسبورتنج في نهائي دوري السوبر.

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