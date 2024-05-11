بدون صفة شرعية.. الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو للمشاركة في إدارة غزة

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، إن الإمارات "تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد في تغريدة على منصة "إكس": "إذ تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

ولفت إلى أن أن دولة الإمارات "تؤكد على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".