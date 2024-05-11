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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة النظر بعضوية دولة فلسطين

صدى البلد

رحبت الكويت، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت؛ الداعي مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر وبشكلٍ إيجابي فيما يتعلق بعضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية.


وشددت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم - على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تبني مجلس الأمن قرارا من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.


وطالبت المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية؛ من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة - في وقت سابق اليوم - قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة؛ حيث صوت لصالح القرار 143 دولة وعارضته 9 دول في حين امتنعت 25 دولة عن التصويت.

الكويت فلسطين مجلس الأمن الأمم المتحدة وزارة الخارجية الكويتية

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