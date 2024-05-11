صوت أمريكا: بوتين يعتزم زيارة فيتنام وكوريا الشمالية بعد رحلته للصين

قالت إذاعة صوت أمريكا: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن أن يستغل زيارته المرتقبة للصين كفرصة لزيارة حلفائه الإقليميين فيتنام وكوريا الشمالية.

وأكد بوتين في 25 إبريل الماضي أنه سيزور الصين في مايو، لكنه لم يحدد موعداً لذلك وذكرت رويترز أن الزيارة ستتم على الأرجح في النصف الثاني من الشهر.

وقال خبراء لإذاعة صوت أمريكا :إن زيارة فيتنام ستسمح لبوتين بإثبات أن العقوبات الغربية في أعقاب غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا لم تعزل روسيا، في حين يمكن أن تستمر هانوي في السعي إلى إيجاد حل وسط بين الصين والولايات المتحدة.

وقد تكون فيتنام مهتمة أيضًا بمتابعة صفقة أسلحة مع روسيا، كما فعلت كوريا الشمالية، حليفة الكرملين، بالفعل.

وقال إيان ستوري، زميل معهد ISEAS-يوسف إسحاق في سنغافورة، لإذاعة صوت أمريكا: "قد يستغل بوتين هذه الفرصة لزيارة أقرب ثلاثة شركاء لروسيا في آسيا: الصين وفيتنام وكوريا الشمالية".

وأضاف أن "بوتين سيستخدم هذه الزيارة للإشارة إلى العالم بأن سياسة "التوجه نحو الشرق" التي تنتهجها حكومته لا تزال تسير على الطريق الصحيح وأن الغرب فشل في عزل روسيا".

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن الأمين العام نجوين فو ترونج، زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، دعا بوتين لزيارة البلاد خلال مكالمة هاتفية في 26 مارس.

وبحسب ما ورد قبل بوتين الدعوة ووافق على ترتيب وقت مناسب.

وأشار نجوين ذا فونج، طالب الدكتوراه في جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا، إلى أن هانوي ربما تتفاوض أيضًا على صفقة أسلحة مع الحكومة الروسية.

وأضاف فونج لإذاعة صوت أمريكا: "إذا زار بوتين، فستكون فرصة جيدة جدًا لفيتنام لاستكشاف هذه الأنواع من الاحتمالات حول كيفية شراء أسلحة بطريقة ما من روسيا".

وتوقع ستوري لإذاعة صوت أمريكا أن فيتنام قد تتطلع إلى الحصول على طائرات عسكرية جديدة "حيث أن مخزونها الحالي من الطائرات الروسية الصنع يصل إلى نهاية عمره التشغيلي".

وستكون زيارة بوتين للصين هي أول رحلة له إلى الخارج منذ فوزه بولايته الخامسة في الانتخابات الرئاسية الروسية التي أثارت إدانة واسعة النطاق في مارس الماضي.

وسبق لبوتين أن زار الصين في أكتوبر الماضي لحضور منتدى الحزام والطريق في بكين.