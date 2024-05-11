الخارجية الروسية: لن نغلق سفاراتنا في دول البلطيق

قال مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، سيرجي بيلييف، إن موسكو لا تنوي إغلاق سفاراتها في دول البلطيق، لأنها لا تنوي التخلي عن مواطنيها، خاصة على خلفية التعسف الذي يحدث في الجهة المقابلة.

وقال بيلييف: "في الوضع الحالي، ليس لدينا الحق الأخلاقي في التخلي عن مواطنينا الذين يواجهون المشاكل"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضاف أن روسيا تقاتل بنشاط "ضد وحشية الشرطة" ليس فقط في الهياكل الدولية المتخصصة، ولكن أيضا "مباشرة في دول البلطيق".

وفي وقت سابق، أعلن بيليايف استعداد الجانب الروسي للرد على استفزازات البلطيق.