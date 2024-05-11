لاول مرة.. دورة النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المحليات

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مركز سقارة ينطلق دوراته التدريبية غدًا الأحد بدورة "النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المحليات" وهي الدورة التدريبية الجديدة التي تنفذ لأول مرة يستفيد منها 28 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات التحول الرقمي علي مستوي المحافظات، مشيرًا إلى أن الدورة تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

يأتي ذلك وفي إطار مواصلة جهود وزارة التنمية المحلية في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة التعريف بمفهوم النمذجة ومكوناتها وعناصرها وأنواعها وطريقة تطبيقها وكيفية تجميع البيانات والتأكد من صحتها، وتركز الدورة ايضًا علي التعريف بالدراسات المستقبلية وأهدافها، وطريقة إعداد السيناريوهات وأنواعها وطريقة بنائها، وكيفية تصميم النموذج لدعم اتخاذ القرار، عملية صنع القرار والتنبؤ بالنتائج، وتتناول ايضا تعريف الذكاء الاصطناعي وتاريخه وانواعه، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتعريف مفهوم تعلم الآلة وأنواعها، وكيفية التعرف على الصور ومعالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي التعريف بمفهوم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها، وتختتم الدورة بتوضيح مفهوم إنترنت الأشياء وتاريخه وتطوره، وفوائد إنترنت الأشياء وتطبيقاتها في مختلف المجالات مثل الصناعة، الصحة، الزراعة، والمنازل الذكية، وما هي تحديات ومشاكل إنترنت الأشياء وكيفية التعامل معها، وتقنيات إنترنت الأشياء.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية" والتي ينفذها وحدة إدارة المخلفات بالوزارة يستفيد منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، حيث تتناول الدورة عدة موضوعات محورية منها التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وأبعادها ومجالتها، والمبادرات والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية مصر 2030 واستغلال الموارد الطبيعية في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعريف أيضاً بأهمية التوعية البيئية وآليات تنفيذها والجهات المشاركة فيها والفئات المستهدفة، والرصد البيئي والتنسيق مع الجهات المختلفة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم ايضاً خلال الدورة التعريف بالكتب الدورية والقوانين لتطبيق الإلزم البيئي علي المنشأت الصناعية والسياحية والصحية والسكنية والتجارية، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة وخطة العمل لإدارتها ومراحلها بكل انواعها، وإدارة أزمات المخلفات الصلبة ودور GIS فيها، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسباب حدوثها والنتائج والآثار المترتبة عليها، وتختتم الدورة بالتعريف باستشراف المستقبل والإنذار المبكر في مواجهة التغيرات المناخية.