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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يرحب بالتصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

يرحب حزب حماة الوطن، بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

ويؤكد الحزب أن الموافقة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، خطوة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بحق هذا الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفي مواجهة العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي.

هذه الخطوة من المنظمة الدولية يجب أن يتبعها تحركات دولية حقيقية، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتدخل الحاسم لإلزام إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

ويجدد حزب حماة الوطن، دعمه ومساندته للجهود المصرية منذ بداية الأزمة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، عن طريق التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية للتوصل لاتفاق هدنة تضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حماه الوطن حزب حماة الوطن فلسطين العضوية الكاملة الشعب الفلسطيني

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