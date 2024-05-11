نهائي دوري أبطال آسيا.. العين الأماراتي يخسر أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني

في نزالٍ مثير على ملعب "نيسان"، خسر فريق العين الإماراتي أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني، بنتيجة 1-2، في المباراة الأولى من نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهد اللقاء لحظات ملحمية، حيث افتتح البلوشي التسجيل للعين في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومع مرور الوقت، ارتفعت حدة المنافسة، حيث تصدى حراس المرمى لتسديدات متقنة من الفريقين. وفي الدقيقة 30، أحرز العين هدفًا ثانيًا عن طريق بالاسيوس، لكن الحكم ألغاه بعد التدخل الفعّال لتقنية الفيديو "الفار" بداعي التسلل.

عاد يوكوهاما بقوة في الشوط الثاني، ونجح أويناكا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 برأسية متقنة، معززًا آمال فريقه في العودة بالنقاط.

وفي الدقيقة 84، أضاف واتانابي هدفًا ثانيًا ليوكوهاما بتسديدة قوية من منتصف الملعب، ليعزّز من تفوق فريقه.

وبهذه النتيجة، ينتظر العين تحدّي الإياب على أرضه في استاد "هزاع بن زايد" في 25 مايو، حيث يسعى للعودة بقوة وقلب الطاولة على يوكوهاما وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا.