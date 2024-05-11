الحبس 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح أبيض بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالتعدي بالضرب ‏باستخدام سلاح أبيض في البساتين بالحبس لمدة 3 سنوات. ‏



وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ‏



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة ‏المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد. ‏









بأن قام اثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاحٍ أبيض محل الاتهام استقرتا بصدره فأحدث به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي. ‏



وجاء ذلك قاصداً إزهاق روحه وقد خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومُداركته بالعلاج ‏على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.