خبير اقتصادي: اتجاه مصر نحو الحوسبة السحابية يعزز الابتكار بصناعة التكنولوجيا المحلية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن اتجاه مصر نحو الحوسبة السحابية يحفز النمو الاقتصادى، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز الابتكار فى صناعة التكنولوجيا المحلية.

وأكد أن الحوسبة السحابية تعني توفير موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عبر الإنترنت مع تسعير التكلفة حسب الاستخدام بدلاً من شراء مراكز البيانات والخوادم المادية وامتلاكها والاحتفاظ بها.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مصر تسعى الآن لتحقيق الشمول المالي والرقمنة والتحول الرقمي الاقتصادي.

واوضح أننا نحتاج لعقل قومي للبيانات يتواجد في مكان مؤتمن لاستقبال وتخزين المعلومات، ويمد صناع القرار بكل البيانات والمعلومات التي يحتاج لها لاتخاذ القرار السليم.

وتابع: بدأت مصر فى عام 2023 إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مـركز يقدم خدمات ( تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الإصطناعى ) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، بإشتراك أكثر من (15) شركة محلية و عالمية، وأكثر من (1200) مهندس وعامل، وذلك بهدف ترسيخ مكانة مـصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات فى الشـرق الأوسط وأفريقيا إرتباطاً بموقع مصر الذى يتوسط العالم.

مكاسب اقتصادية للحوسبة السحابية

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية لاستخدام الحوسبة السحابية، حيث توفر بديلا متفوقا عن تكنولوجيا المعلومات التقليدية، فضلا عن تخفيض التكلفة والسرعة.

