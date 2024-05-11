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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هل انفصلا؟ رسالة غامضة من يوسف الخال لـ نيكول سابا ..شوف رد فعلها

يوسف الخال ونيكول
يوسف الخال ونيكول سابا

أثارت الفنانة نيكول سابا الجدل حول انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الخال.

وقام يوسف الخال بتوجيه رسالة غامضة لـ نيكول سابا كتب فيها :"الف مبروك نجمتي، وعلى فكره لا خلصت ولا خلاص بحبك".

في الوقت الذي تجاهلت فيه نيكول رسالة زوجها.

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نيكول سابا في الصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا جريئًا، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ملفتة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

أطلقت النجمة نيكول مؤخرا أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

نيكول سابا

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