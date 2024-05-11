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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيه الصوت الحلو ده|«الغندور» يهاجم طارق الأدوار معلق مباراة الأهلي والبلدية.. لهذا السبب

الادور والغندور
الادور والغندور

انتقد الإعلامي خالد الغندور، انحياز المعلق طارق الأدوار معلق مباراة بلدية المحلة والأهلي، للأخير، بعد ما قام بالغناء فرحاً بعد تسجيل هدف الفوز.

وكتب «خالد» نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "دكتور طارق الأدور ايه الصوت الحلو ده  الحمد لله موديست جاب جول في نادي البلدية الإفريقي 😂".

وقام طارق الأدوار بالغناء عقب تسجيل أنتوني موديست هدف تقدم الأهلي على بلدية المحلة في الدوري المصري، ليفضح انحيازه الواضح أثناء التعليق في مباراة حيادية.

حيث قام طارق الأدوار بالغناء على طريقة أحمد سعد مُرددًا: «إيه الجول الحلو دا.. إيه التمريرة الحلوة دي».
 

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