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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس: نتنياهو الوحيد الذي يعطل الوصول إلى وقف إطلاق النار

نتنياهو
نتنياهو

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنه لا صحة لما يتحدث عنه دائماً جيش الاحتلال عن تحقيق إنجازات عسكرية على الأرض وهذا معهود منهم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر المنقضي.


وتابع خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON":"جيش الاحتلال  النازي قاتل الاطفال المدنيين ليل ونهار يمارس طول الوقت الكذب والتضليل وهذا ليس جديداً بل يسمع منذ اليوم الاول للحرب وحديثهم عن تحقيق إنتصارات عسكرية وهمية ".

وأضاف: نتحدث عن قتال مباشر بيننا كفلسطنين كرجال مقاومة  وجيش الاحتلال ولايوجد تكافؤ قوى فالاحتلال يملك قدرات كبيرة ومدعوم ومعروف ومدعم من الولايات المتحدة بكافة الاسلحة لكن واجبنا الدفاع عن أهلنا وشعبنا بما لدينا من كافة اشكال الاسلحة والامكانيات والحديث عن إنجازات  جيش الاحتلال حديث متكرر يثبت على الارض  دائماً أنه لا وجود له وأن الانجاز الحقيقي الذي يحققه هو  قتل المدنين من النساء والاطفال.


وحول تأثير عملية رفح على موقف حماس من المفاوضات قال : "نحن نقاوم في الميدان نتفاوض بشكل غير مباشر سبب واحد وهو  الدفاع عن شعبنا وأملاً في الخلاص من الاحتلال ونحن قدمت لنا ورقة من الوسطاء  خاصة عندما كنا في القاهرة وتشاورنا مع مختلف الفصائل ووجدنا فيها حلا لإنهاء هذه الحرب  لاحقاً  حتى الامريكان الذين كانوا يتباعون  المفاوضات في صورة رئيس الاستخبارات العسكرية ورأوا أنها ورقة قابلة لتكون ألية لوقف إطلاق الناروماحدث  أنه قبل وصول وفد الاحتلال للقاهرة بدأ  عملية إجتياح رفح  وكان هذا رداً عملياً من حكومة اليمين  قبل إرسال وفده.

 
وأوضح أن الكرة الآن في ملعب المنظومة الدولية التي تتحدث دائماً أنها  ترغب في تحقيق الاستقرار في تلك المنطقة بحيث عليها واجب وهو ضرورة ممارسة الضغوط على ناتنياهو وحكومته المتطرفة لقبول الورقة المقدمة من الاخوة المصريين والوسطاء بشكل واضح.

اتفاق 


وشدد على أن الحركة مصرة عند الوصول إلى اتفاق أن تكون هناك أطراف دولية ضامنة، مثل تركيا وروسيا والأمم المتحدة، مع مصر وأمريكا وقطر.

ولفت إلى أن نتنياهو الطرف الوحيد الذي يعطل الوصول إلى وقف إطلاق النار، مردفاً: “الاحتلال دائما ينكص المواثيق والعهود وأنه ليس لديهم مطالب خاصة، كلها مطالب فلسطينية للشارع الفلسطيني وأن  الحرب ضد الشعب الفلسطيني كله، وليس ضد الحركة أو السنوار فقط”. 

الاحتلال النازي الاستخبارات العسكرية الإعلامية لميس الحديدي المكتب السياسي لحركة حماس النساء والأطفال الولايات المتحدة

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