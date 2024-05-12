رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يفتح النار على نتنياهو بسبب غزة

انتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مشاورات أمنية أُجريت في نهاية هذا الأسبوع، بسبب الفشل في تطوير وإعلان ما يُسمى باستراتيجية "اليوم التالي" للحرب، ومن سيحكم قطاع غزة لاحقاً، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن هاليفي قوله لنتنياهو: "نحن نعمل الآن في جباليا مرة أخرى، وطالما لا يوجد تحرك دبلوماسي للتوصل لهيئة حكم في القطاع غير حركة حماس، فإنه سيتعين علينا العمل مراراً وتكراراً في أماكن أخرى لتفكيك البنية التحتية للحركة"، وتابع: "ستكون مهمة سيزيفية (مصطلح يُطلق على الأنشطة عديمة الهدف أو اللامتناهية)".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين كبار آخرين في الجيش الإسرائيلي حثوا القادة السياسيين على اتخاذ قرارات وصياغة استراتيجية واضحة.

كما ورد أن أعضاء مجلس الوزراء حذروا نتنياهو من أن سلوك إسرائيل وعدم قدرتها على اتخاذ قرار في الأسابيع القليلة الماضية أدى إلى "المخاطرة بالأرواح".