ايه الجول الحلو ده.. أول تعليق من طارق الأدور على فيديو هدف الأهلي

تصدر المعلق الرياضي، طارق الأدور، تغريدات الجمهور على موقع "إكس" تويتر سابقا، وكذلك منشورات موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وتفاعل جمهور مواقع التواصل الإجتماعي، مع مقطع فيديو للمعلق طارق الأدور، أثناء مباراة الأهلي وبلدية المحلة التي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت.

وتفاعل المعلق طارق الأدور، بشكل لافت مع الهدف الثاني للنادي الأهلي، وقال (ايه الجول الحلو دددددددده.. ايه التمريرة الحلوة ددددددددي).

وفي أول تعليق له، قال المعلق الرياضي طارق الأدور، في منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك (حقيقة اشكر كل من علق إيجابي او سلبي ، ولكن فعلا اللقطة كانت عفوية تماما واعتذر ان كانت قد ازعجت احد).

وتابع طارق الأدور: والله لو جاء هدف لأي فريق بهذه الدراماتيكية كنت سأتفاعل بنفس الطريقة ولسه من ايام تفاعلت مع هدف بيراميدز في مرمى فيوتشر فقالوا اني بيراميدزاوي.