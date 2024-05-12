عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يعلق علي غياب قائد الفريق في مباراة نهضة بركان المغربي

صدى البلد

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق علي إن غياب محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق عن القلعة البيضاء مؤثر خاصة أنه قائد داخل الملعب وخارجه.

 

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات له مع الكابتن مجدي عبدالغني:"شيكابالا من أهم اللاعبين المؤثرين في الزمالك وكنت أتمنى تواجده في اللقاء النهائي أمام نهضة بركان المغربي".
 

وتابع حازم إمام: "أتمني ألا نتحامل على شيكابالا والجمهور ما يذبحوش في المباريات غير الموفق فيها".


 

وأضاف : "مطلوب من الزمالك الحذر الدفاعي في مباراة نهضة بركان والتأمين من البداية من أجل الخروج بنتيجة ايجابية".


 


 

واتم :"اتمنى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفدرالية وإسعاد جماهير القلعة البيضاء".

الكابتن مجدي عبدالغني القلعة البيضاء بركان المغربي هضة بركان المغربي مجدي عبدالغني مباراة نهضة بركان محمود عبدالرازق نجم الفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

ترشيحاتنا

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

الغندور: أرفض رحيل نجوم الزمالك.. وزيزو يستحق التقدير

الغندور : هناك مجاملة فجة في أزمة الشحات والشيبي

«جوتيريش» يدعو العالم للإفراج غير المشروط عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية بغزة

"الوزراء": توقعات دولية بنمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.6٪

خبير تربوي: عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لمن يشارك في تسريب الامتحانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها وتبرز أنوثتها عبر إنستجرام |شاهد

جريء وغير تقليدي|شاهد فستان زفاف بطلة إعلان «دقوا الشماسي» يثير الجدل بالسوشيال ميديا

مبهر جدا.. تفاصيل فستان زفاف ابنة مصطفى كامل تشعل السوشيال ميديا

أكثر 5 سيارات عرضة للسرقة.. هيونداي أبرزها

فيديو

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-