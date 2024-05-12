حازم إمام يعلق علي غياب قائد الفريق في مباراة نهضة بركان المغربي

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق علي إن غياب محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق عن القلعة البيضاء مؤثر خاصة أنه قائد داخل الملعب وخارجه.

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات له مع الكابتن مجدي عبدالغني:"شيكابالا من أهم اللاعبين المؤثرين في الزمالك وكنت أتمنى تواجده في اللقاء النهائي أمام نهضة بركان المغربي".



وتابع حازم إمام: "أتمني ألا نتحامل على شيكابالا والجمهور ما يذبحوش في المباريات غير الموفق فيها".





وأضاف : "مطلوب من الزمالك الحذر الدفاعي في مباراة نهضة بركان والتأمين من البداية من أجل الخروج بنتيجة ايجابية".









واتم :"اتمنى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفدرالية وإسعاد جماهير القلعة البيضاء".