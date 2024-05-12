صدى البلد داخل مشروع مستقبل مصر| السيسي يحقق الأمن الغذائي للمصريين ويضيف 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية

مشروع مستقبل مصر.. من لا يملك غذاءه لا يملك قراره أو مستقبله، جمله توارثتها الأجيال حول أهمية الزراعة في بناء الأمم وتحديد مستقبلها كون أن الأمن الغذائي هو جزء لا يتجزء من الأمن القومي لأي دولة، ولأن مصر منذ حضارتها القديمة كانت الزراعة جزءا كبيرا من مكونها، فأولى المصري القديم اهتماما كبيرا بالزراعة حتى وصلت إلى أن كانت سلة غذاء للعالم أجمع.

لكن مع تعاقب الأزمنة طرأت تحديات على مصر هزت مكونا رئيسيا، ألا وهو المكون الزراعي، فخلال الفترة الماضية شهدت الأراضي الزراعية في مصر تحديا كبيرا نتيجة الزحف العمراني الهائل عليها ما أدى إلى تقلص مساحة الأراضي الخصبة للزراعة بالإضافة إلى الزيادة السكانية الكبرى التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وهو جعل صانع القرار المصري يفكر خارج الصندوق من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

نهضة زراعية

ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، كان الملف الزراعي هو الشغل الشاغل له منذ اللحظة الأولى، فلم تتغير مساحة الأراضي الزراعية في مصر منذ عقود، بل قلصت نتيجة التعدي عليها، إلا أنه اخذ القرار الشجاع بالتوجه نحو الصحراء التي لطالما كانت حلما لكثير من المصريين من أجل تحويل صحياريها لجنان خضراء.

وعملت الدولة على خلق تجمعات زراعية جديدة بهدف إضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر وقاامت بالفعل في استصلاح ملايين الأفدنة كخطوة أولى لذلك مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكي وشرق العوينا والفرافرة والداخلة واللاهون والكفرة وفي محافظات بني سويف والمنيا وأسوان والإسماعيلية.

كما حرصت القيادة السياسية منذ عام 2014 على تحديد رؤيتها بأهمية الزراعة في الأمن القومي وشملت خطتها الحرض على تعظيم دور الاستفادة من الأراضي الزراعية الحالية وإستصلاح أراضي جديدة بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الصوب الزراعية، كما تعاظمت أهمية الزراعة ودورها في الأمن القومي المصري بعد تضاعف أسعار الغذاء العالمية خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كما تم الاستفادة من الميزة التنافسية المتمثلة في الظروف المناخية والأرض والمورد المائي المتاح.

مشروع مستقبل مصر

ولأن أحلام المصريين محققة في عهد الرئيس السيسي كان لـ "صدى البلد" جولة داخل مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات "الزراعة والتصنيع الزراعي والإقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية" والذي يقع مقره الرئيسي على محور الضبعة.

الزميل محمد إبراهيم داخل مشروع مستقبل مصر

وللحديث أكثر عن ملحمة مشروع "مستقبل مصر" كان لـ "صدى البلد" لقاء مع العقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي أوضح أن القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي المصري ويحتوي هذا القطاع على 23% من الأدي العاملة المصرية، ونظرا لتحديات هذا القطاع، فكانت التوجيهات الرئاسية بإضافة 4 مليون فدان جديدة إلى الزراعية في مصر بما يمثل حوالي 45% من الرقعة الزراعية الموجودة حاليا في البلاد.

وتابع "الغنام" في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن جهاز مستقبل مصر بدأ في عام ٢٠١٧ بمشروعات إستصلاح زراعي بمساحات صغيرة بإستخدام أساليب الرى الحديث وتكنولوجيا الزراعات الدقيقة، وتدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الإستصلاح الزراعى حتى إستطاع ترك بصماته في صحارى مصر الشاسعة ووصل إلى ما يقارب ٨٠٠ ألف فدان من الأراضى المستصلحة بنهاية عام ٢٠٢٣، كما تعددت مشروعات جهاز مستقبل مصر للإستصلاح الزراعى فكان أساساً لدلتا مصر الجديدة وإمتدت حتى المنيا وبنى سويف والفيوم وأسوان والداخلة والعوينات لتحقيق حلم ٤,٥ مليون فدان بحلول عام ٢٠٢٧.

وأكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يعتمد على الزراعة بأنظمة الرى المحوري والري بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث للحفاظ على المورد المائى، كما يقوم الجهاز بتجارب وأبحاث الزراعات فيما يخص التقاوى والأسمدة والرى للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج من كل المحاصيل الزراعية.

مشروع مستقبل مصر

التصنيع الزراعي

وكشف العقيد دكتور بهاء الغنام أن الجهاز يقوم بتنفيذ مخطط التكامل مع الزراعة يتمثل في منطقتين صناعيتين.

أولى المناطق الصناعية للدلتا الجديدة:

وهي على مساحة ١٠٠٠ فدان والتي تشتمل على مصانع "العلف والبصل الثوم و المجفف والمركزات والخضار والفواكه المجمدة وبطاطس نصف مقلية وسكر ونشا وجلوكوز" وغيرها من مشروعات التصنيع الزراعي ، وتصل تصل كميات الخام المستخدم في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية حوالي ٣ مليون طن بإنتاج يصل إلى حوالى ١,٥ مليون طن منتجات سنويا.

مجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا":

يحتوى على صناعات "العصائر والبقوليات والوجبات الجاهزة والمربى والصلصة واللحوم المصنعة" بطاقة إستيعابية للخام ٤٧٠ ألف طن خام وإنتاج يصل إلى حوالي ٥٥٠ ألف طن منتجات سنويا.

صوامع وثلاجات:

كما يقوم جهازمشروع مستقبل مصر بالتوسع في مشروعات التخزين الإستراتيجي المتمثل في "صوامع تخزين الغلال بطاقة ٦٠٠ ألف طن وثلاجات تبريد وتجميد سعة ٩٠ ألف طن"

السوق التجاري والبورصة السلعية:

وأحد كيانات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو السوق التجاري والبورصة السلعية والذي يقع على تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع محور الضبعة ويمثل ربط لتداول المنتجات الزراعية بين الدلتا القديمة والجديدة.

الثروة الحيوانية

ويتوسع جهاز مستقبل مصر في مشروعات الثروة الحيوانية حيث تصل قدرات المزارع الحالية إلى "١٨ ألف رأس تسمين - 11 ألف رأس حلاب - ٤,٥ ألف رأس أغنام" ، كما يقوم الجهاز أيضاً بإنشاء مزارع للإنتاج الحيواني على مراحل تنفيذية لتحقيق هدف الإكتفاء الذاتي من اللحوم وسد إحتياج السوق المحلى.

التنمية العمرانية

كشف العقيد دكتور بهاء الغنام أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يقوم بتخطيط عمران الدلتا الجديدة وإنشاء أول مشروعات التنمية العمرانية الخضراء حيث يجرى حالياً تنفيذ مشروع بيئي متكامل يستند على مبادئ التنمية المستدامة والمجتمعات الخضراء وإعادة التدوير في مجتمع صديق للبيئة ويحتوى على صفر كربون حيث التوسع في أنشطة مجابهة تغير المناخ، كما يقوم الجهاز بتخطيط التوسع العمراني في الإتجاه الغربي على قوام مشروعات التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة.

تطوير الإستثمار

وأوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يتعاون في أنشطة ومجالات الزراعة مع صغار وكبار المستثمرين والشركات، بالإضافة إلى شراكات مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الزراعي والخامات الزراعية اللازمة للتصنيع ومستلزمات الإنتاج وأيضاً التنمية العمرانية، كما قام الجهاز بتطوير الإستثمار ليشمل شراكات دولية في مجال البذور والتقاوي والتصنيع الغذائي مثل "الصين وروسيا".

مشروع مستقبل مصر

مشروعات جهاز مستقبل مصر

وللحديث أكثر عن مشروعات مستقبل مصر، كشف العقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يشرف على تنفيذ وإدارة عدة مشروعات زراعية في مصر، مثل:

مشروع مستقبل مصر 1

وهو مشروع يقع في محور الضبعة كشف العقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن المشروع يوجد به 277 كم ترع مكشوفة و450 كم مواسير و 4780 جاهز ري محوري و 6 هدارات و 14 مأخذ 1 7 محطات رفع و54 طلمبة بالإضافة إلى 291 بوستر و 1009 طلمبة، كمل يشمل المشروع 471 كيلو طرق رئيسية و7905 طرق فرعية و2401 شبكة مواسير فرعية داخل المشروع.

مشروع مستقبل مصر 2

وهو مشروع يقع في محور الضبعة يوجد به 264 كم ترع مكشوفة و94 كم مواسير و 1900 جاهز ري محوري و 17هدارات و 2 محطة رفع 10 طلمبات بالإضافة إلى 100 بوستر و 509 طلمبة، كمل يشمل المشروع 604 كم طرق رئيسية و660 طرق فرعية و 2295شبكة مواسير فرعية داخل المشروع.

مشروع سنابل سونو بأسوان

قال العقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطة توجيهاته منتصف عام 2023 بالبدء في تنفيذ مخطط التنمية الزراعية في جنوب مصر، حيث يشمل مشروع سنابل أسوان 90 كم من الترع المكشوفة و 1543 آبار و 2300 جهاز ري محوري 2 2 محطة رفع و 85 بوستر و 370 كم طرق رئيسية و 440 طرق فرعية و 1326 شبكة مواسير فرعية.

مشروع مستقبل مصر

مشروع الداخلة العوينات

استغلال لموارد الدولة من الصحاري الشاسعة القابلة للاستصلاح وبالتنسيق مع وزارة المائية والري تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولىمن مشروع الداخلة العوينات بمساحة 15 ألف فدان كما يجري حاليا التجهيز للبدء في استصلاح المرحلة الثانية بماسحة 200 ألف فدان، حيث يشمل المشروع على 1320 آبار و 45 مولد كهربائي و 1320 جاهز ري محوري و 1349 غرف و 153 كم طرق رئيسية و 524 شبكة مواسير فرعية.

مشروع المنيا وبني سويف

في إطار تنمية الجنوب وصعيد مصر تم البدء في تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 62 ألف فدان بتنفيذ مساري ترع في المنيا وبني سويف والذي يشمل 109 كم ترع مكشوفة و 4 محطات رفع بقدرة 1.25 مليون م3 / اليوم كذلك 190 جهاز ري محوري و 142 كلاستر و 540 كم طرق و 1086 شبكات مواسير منها 765 كم في المنيا و 321 في بني سويف.

مشروع اللاهون

يقع المشروع بالقرب من الفيوم لتعظيم الاستفادة من المورد المائي والاستغلال الأمثل للمياه تم تنفيذ المشروع على مساحة 12 ألف فدان بطاقة 170 ألف متر مكعب / يوم، لزراعة "الخيار والطماطم وفلفل الألوان والمانجو والموز وغيرها من زراعات الخضر والفاكهة، ويشتمل المشروع على 235 كلاستر و 1120 صوبة و 238 بوستر و 4 موزعات ومحطة رفع واحدة.

مشروع الصوب الزراعية في الضبعة

في ظل الحاجة إلى تنوع الزراعات والتكامل في نطاق الدلتا الجديدة تم البدء في تنفيذ المشروع على مساحة 4.5 ألف فدان ويشمل على 104 كلاستر و 690 صوبة زراعية و 11 بوستر و 261 طلمبة وموزع واحد ومحطة رفع واحدة.

مدينة السادات

في عام 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان علاوة على مساحة 5 آلاف فدان إضافية بمدينة السادات، وفي عام 2023 تم البدء في استصلاح وزراعة مساحة 26 ألف فدان إضافية لتعظيم الاستفادة من المساحات الفضاء الصالحة للزراعة، كما تم الانتهاء من استصلاح 13 ألف فدان وزراعتها في بداية عام 2024 وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية لمساحة 13 ألف فدان إضافية ومخطط الانتهاء يونيو 2024، لتصبح إجمالي المساحة المستصلحة في نطاق مدينة السادات 41 ألف فدان، ويجري زراعة هذه المساحات بمحاصيل الخضر والفاكهة بالتعاون مع كبار المستثمرين.

تنمية سيناء

في إطار خطة الدولة لتعمير سيناء يقوم جهاز مستقبل مصر بتنفيذ مخطط الدولة عن طريق 3 مشروعات زراعية وتنموية في سيناء بإجمالي مساحات حوالي 600 ألف فدان في وسط وشمال سيناء ومنطقة المحسمة

الكُفرة

في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في الرقعة الزراعية تم دراسة منطقة "الكُفرة" على الحدود الليبية جنوب غرب واحة سيوة، وطبقًا لدراسات التصنيف الحقلي للتربة التي قامت بها وزارة الزراعة فإن تلك المنطقة تمثل أرض خصبة صالحة للزراعة، وأوضحت دراسات وزارة الري أن منطقة الكُفرة على امتداد حوالي 600 ألف فدان على الحدود الليبية هي منطقة واعدة بالإمكانيات المائية، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء طريق ربط بطول 200 كم يصل ما بين منطقة الكُفرة وواحة سيوة.

مشروع مستقبل مصر

التصنيع الزراعي

تحدث العقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن التصنيع الزراعي للاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، واستهداف الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى عمل شراكات مع القطاع الخاص، وإعداد كوادر مؤهلة، حيث يشمل التصنيع الزراعي بالمنطقة الصناعية للدلتا الجديدة على الصناعات الغذائية والزراعية، وتدوير المخلفات الزراعية، ومعامل البحوث الزراعية.

وكشف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المرحلة الأولى للتصنيع الغذائي والزراعي تشتمل على 3.366 مليون طن خام تنتج حوالي 1.184 مليون طن، وذلك من خلال مصانع: الخضروات المجمدة، مركزات البرتقال والرمان، البطاطس نصف الجاهزة، البصل المجفف، السكر، العلف الحيواني والدواجن، النشا والجلوكوز.

وأضاف أن المرحلة الثانية للتصنيع الزراعي هي تدوير المخلفات الزراعية من خلال إنشاء مشروعات من شأنها تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في مجالات: صناعات الأخشاب، الأعلاف، لب الورق، البلاستيك الحيوي، إنتاج الوقود الحيوي، ثم تأتي مرحلة إنشاء معامل البحوث الزراعية التي تستخدم في فحص واختبار المنتجات الزراعية والغذائية، حيث يتم فحص الأسمدة والمخصبات الزراعية، متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، العقاقير البيطرية، جودة الأغذية ومضافاتها، اكتشاف الملوثات العضوية، فحص السموم الفطرية.

وكشف "لغنام" أن المرحلة الأولى من مجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا" تستخدم 385 ألف طن خام، لإنتاج 350 ألف طن من خلال مصانع الخضروات والفواكه المجمدة، المركزات، المربى والصلصة، والعصائر، وتستخدم مصانع المرحلة الثانية 85.6 ألف طن خام، لإنتاج 162.6 ألف طن، من خلال مصانع البقوليات المعلبة والدواجن النباتية، الوجبات الجاهزة، اللحوم المصنعة، والعبوات المعدنية .

مشروع مستقبل مصر

السوق والبورصة

وفي سياق متصل كشف العقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه تم إنشاء سوق وبورصة سلعية على مساحة 500 فدان تحتوي على 792 متجر تسع 12 مليون طن سنويًا، وتشتمل على أسواق للفاكهة، وثلاجات للموز، أسواق الخضروات والبقوليات، أسواق الفاكهة الموسمية، وأسواق السمك.

الإنتاج الحيواني

وفيما يخص الإنتاج الحيواني أوضح أن مشروعات الإنتاج الحيواني بالجهاز تشمل 18 ألف رأس ماشية للتسمين، 11 ألف رأس حلاب، و4.5 آلاف رأس أغنام.

شركاء النجاح

وتحدث العقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى أن جهاز مستقبل مصر يتعاون مع العديد من الشركاء في تنفيذ مشروعاته، يأتي في مقدمتهم وزارات الزراعة، الري، البترول، الكهرباء، التخطيط، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين والشركات في مجالات مستلزمات الإنتاج، الزراعة، المشروعات، وقد حقق جهاز مستقبل مصر نماذج ناجحة قصيرة وبعيدة المدى أدت إلى تبادل الخبرات، تشارك الإنتاج، التوسع في المشروعات، وفتح آفاق التطوير والاستثمار.

مشروع مستقبل مصر

العاملون في مشروع مستقبل يتحدثون لـ "صدى البلد"

كان لـ "صدى البلد" لقاء مع العاملين في المشروع القومي العملاق الذي ينفذ على أرض مصر، حيث قال المهندس شاهين حامد مدير المنطقة الزراعية بجهاز مشروع مستقبل مصر، أن التوجه نحو الصحراء من أجل زراعتها لطالما كان حلما بالنسبة للمصريين، إلا أن الجهود المخلصة للقيادة السياسية عملت على تحقيق هذا الحلم، وفي خلال سنوات قليلة تحولت الصحاري الشاسعة لجنان خضراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك توجه من قبل القيادة السياسية بضرورة توفير الأمن الغذائي للمصريين الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحا أن نجاح المشروع جاء نتيجة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق رقعة زراعية جديدة تضاف للرقعة الزراعية الموجودة في مصر حاليا.

المهندس شاهين حامد

فيما أوضح المهندس محمد جمعة أحد المسؤولين في المشروع أن ما تحقق في مشروع مستقبل مصر كان بمثابة حلم للعاملين في المشروع، وعلى الرغم من التحديات الصعبة التي كانت في المشروع، إلا أن الجميع تكاتف من أجل إخراج المشروع إلى النور في ملحمة وطنية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمصرييين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن خصوبة التربة في المشروع عالية جدا، ويتم استخدام أحدث نظم الري العالمية في عملية الزراعة كما أن المحصول المنتج من مشروع مستقبل مصر ذو جودة عالية.

المهندس محمد جمعة

وأشار المهندس هادي عنتر أحد المهندسين العاملين في في المشروع أن إنتاجية الفدان داخل مشروع مستقبل مصر هي الأعلى على مستوى الجمهورية نظرا لإتباع العلم في عملية الزراعة، حيث تبلغ إنتاجية فدان القمح من 18 حتى 22 أردب، كما أن إنتاجية فدان البطاطس تبلغ من 20 لـ 22 طن وكذلك محاصيل أخرى إنتاجتها عالية للغاية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة في مشروع مستقبل مصر ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المهندس هادي عنتر

من جهته، المهندس يوسف صقر أحد المسؤولين في المشروع أن عمل في الكثير من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، لكنه لم يرى مثل هذا المشروع من قبل من حيث الجودة والإنتاجية وإتباع أحدث أساليب الري والزراعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المشروع سيعمل على توفير المنتجات الغذائية الإستراتيجية ومنتجات الخضر والفاكهة في السوق المحلي وسيتم تصدير الفائض منها للخارج نظرا لجودتها، داعيا من يبحث عن عمل في المجال الزراعي بأن يتوجه فورا إلى المشروع.