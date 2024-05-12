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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

من خلال «STEP».. جهاز تنمية المشروعات يتيح فرصًا تدريبية مجانية للتأهيل على التصدير

صدى البلد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين لإتاحة الخدمات اللازمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة  والصغيرة في مصر خاصة المشروعات الصناعية والزراعية.

 وذلك لقدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التوسع في تمويل ودعم تلك المشروعات لتوفير احتياجات السوق المصري وفتح منافذ تسويقية جديدة لها في الخارج.

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة من خلال برنامج  “خطوة نحو التصدير “" STEP " الذي يتم تنفيذه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجهاز  والمركز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

 ويهدف البرنامج إلى مساعدة أصحاب المشروعات وخاصة الصناعية والزراعية وذلك لتعريفهم بآليات وشروط ومعايير التصدير للأسواق العالمية ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم ويتم الاستعانة في هذه الدورات بمجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجال التصدير.

وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم بترشيح عملائه من أصحاب المشروعات التي تتمتع بإمكانات واعدة ومنتجات متميزة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي يتم تقديمه مجانا حيث شارك العشرات منهم في الدورتين التدريبيتين اللتين تم تنظيمهما بكل من محافظتي الإسكندرية وبورسعيد مشيرا إلى أنه يجري التنسيق لتنفيذ البرنامج بمدينة العاشر من رمضان ومحافظات سوهاج والبحيرة والمنيا والدقهلية خلال الفترة القادمة.

 وأوضح أن أصحاب المشروعات الذين يشاركون في البرنامج التدريبي يمكنهم التقدم لمختلف أفرع الجهاز بالمحافظات للاستفادة من التمويلات التي يقدمها مما يمكنهم من التوسع في مشروعاتهم وزيادة انتاجهم وتطويره ليتفق مع متطلبات التصدير للخارج.

تنمية المشروعات التنمية المشروعات الصناعية السوق المصري

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