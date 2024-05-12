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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعلن تنفيذ إزالة 8 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،إنه تم إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفات بناء فى مهدها بمركزي أسيوط وصدفا وحى شرق ضمن حملات الازالة المستمرة لاسترداد حق الشعب وللحفاظ على الارض الزراعية لتوفير الامن الغذائى للشعب.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع مخالفات البناء .


وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ ازالة 4 حالات بناء مخالف بقري المطيعة ونجع سبع ومنقباد بمركز أسيوط ومصادرة معدات البناء وذلك بمشاركة العميد عبد الرحمن حسين رئيس مركز ومدينة اسيوط ورؤساء القرى ومسئولى الاشغالات والازالات بالمركز.
كما شنت الاجهزة التنفيذية بحى شرق حملة مكبرة لازالة بعض مخالفات البناء بمنطقة الوليدية حيث تم فك الشدة الخشبية لسقف الدور الثاني العلوي منطقة الوليدية أمام مخزن الأنابيب وإزالة سقف الدور الرابع العلوي بمنطقة الوليدية خلف محطة الصرف ، وتم تحرير المحاضر اللازمة .


وترأس ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا حملة مكبرة لازالة 2 حالة تعدى على اراضى زراعية فى مهدها بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بمشاركة مسئولى الازالات والاشغالات ويمشاركة معدات الحملة المكيانيكية للمركز وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ ما يلزم من اجراءت قانونية .


وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات وحث المواطنين على الحفاظ على الارض الزراعية لانها مصدر الامن الغذائى للشعب .

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجى تليجرام و واتس اب رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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