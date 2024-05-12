برلماني يوضح تأثير إشراك القطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية على أسعار الكشف

تحدث النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، عن إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات الحكومية.

وقال النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات من البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة".



وأضاف: "تقديم الخدمة في العالم أجمع يكون بمشاركة القطاع الخاص"، لافتا إلى أن الدولة ستشرك القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية بهامش ربح واضح ومعلن.

وأكد النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها».

وأوضح أن أزمة القطاع الصحي في مصر هي حساب تكلفة الخدمة الصحية سواء من حيث أجور العاملين، والخدمات، والأجهزة، والأدوية... وغيرها، موضحا: " التأمين الصحي الشامل في النظام الجديد -بمشاركة القطاع الخاص- يتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون أن يتحمل تكاليفها وإنما تتحمل منظومة التأمين الصحي الشامل التكاليف.