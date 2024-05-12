حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، طارق موسى، تغطية خاصة، حول حقيقة ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها، بنسبة تصل إلى 50% في الأسواق، مع وجود أزمة في الإنتاج.

وردا على ذلك قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية: إنه لا توجد أزمة في الألبان في مصر، والأسعار مستقرة ولدينا اكتفاء ذاتي من بعض أنواع الجبن.

أما عن أسعار الألبان في الأسواق، أوضح «المنوفي» أن متوسط أسعار اللبن البقري يتراوح من 17 إلى 20 جنيهًا، واللبن الجاموسي من 30 إلى 35 جنيهًا.

وعن أسعار الجبنة البيضاء، أشار المنوفي إلى أنها تتراوح بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو، وأسعار الجبنة الرومي بين 220 إلى 240 جنيهًا.

وسجل سعر اللبن السائب 30 جنيها بينما اقترب سعر اللبن المعبأ 42 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق اليوم.