بشرة خير للزملكاوية| ماذا يحتاج الزمالك من مباراة القاهرة أمام نهضة بركان؟

انتهت مباراة الذهاب بين النادي الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بتفوق الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف واحد للزمالك.

وأصبحت مباراة العودة المنتظرة في القاهرة هي ما تحسم اللقب لأي من الفريقين.

موعد مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان

وتقام مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي على استاد القاهرة يوم الأحد بتاريخ 19 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الوحيد والحصري للبطولة والمباراة النهائية.

ماذا يحتاج الزمالك ؟

وحسر الزمالك في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وهو ما يعني أن الزمالك أمام خيارات عدة من أجل الفوز بابطولة وهي..

فوز الزمالك بنتيجة 1 / 0 تضمن له الفوز بابطولة

فوز الزمالك بأي نتيجة ايجابية مع عدم تسجيل فريق نهضة بركان أهداف

أي تعادل سلبي أو ايجابي يمنح اللقب لفريق نهضة بركان

أي فوز للزمالك على نهضة بركان فوق نتيجة 2/ 1 يهدي اللقب لنادي نهضة بركان

إذا فاز الزمالك مثلًا 3/ 2 أو 4/3 .. الخ فإن اللقب سيذهب إلى نهضة بركان

فوز الزمالك بنتيجة 2/ 1 يمنح الفريقين خيار الذهاب لأشواط اضافية وضربات جزاء

تفاؤل وبشرة خير زملكاوية

وتسود حالة من التفاؤل لدى جمهور الزمالك بعد مواجهة اليوم على الرغم من استقبال هدفين، لكن الجمهور لم يجد صعوبة في اختراق الزمالك لدفاع الفريق المغربي على أرضه.

ولأن الزمالك يحتاج هدفًا واحدًا فقط من أجل الحسم، فإن المهمة تبدو سهلة للفريق الأبيض من أجل تحقيق ثاني ألقاب هذه البطولة.

وكانت انتهت مباراة الذهاب بين نهضة بركان المغربي والزمالك بفوز الفريق المغربي 2-1.

وقد نجح الزمالك في احراز هدف في بداية الشوط الثاني امام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

فيما سجل الهدف كابو عادل تحيف في الدقيقة 32 من رأسية.