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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قبل مباراة نهضة بركان.. تامر أمين: الزمالك يواجه مشكلتين يسببان القلق للجمهور

تامر امين
تامر امين

قال الإعلامي تامر أمين، مذيع برنامج أخر النهار، قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، إن نادي الزمالك يحتاج الدعوات المخلصة من الاهلاوية، و طبعا الزملكاوية كلهم من الصباح يدعون لفريقهم بالنصر والسداد وتحقيق نتيجة إيجابية مقبولة في مباراة الذهاب تسهل بأذن الله مباراة العودة في الاسبوع المقبل.

وأوضح تامر، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن نادي الزمالك يواجه مشكلتين أساسيتان يسببان القلق لجمهور نادي الزمالك الأولي بعض اللاعبين الذي لم يقيدوا في القائمة الافريقية "انا مش بقصد شيكابالا طبعا، شيكابالا مقيد يلعب ولا ميلعبش بقي ده قرار الجهاز الفني ودي قصتهم، وانا مش هخش في المدرسة بتاعت الزمالك بيلعب احسن بشيكابالا ولا من غير يكسب من غير شيكابالا ولا من غير ده مش وقته لان ده كلام يعمل فتنه، دلوقتي كلنا ورا الزمالك في هذه الموقعة الأفريقية حتى ينتصر فيها باذن الله.

وأضاف أن المشكلة الثانية في اللاعبين الذين لم يقيدوا افريقيا مثل عبد الله السعيد و ناصر ماهر صفقتين مهمتين فإن جوميز المدير الفني البرتغالي للزمالك يعتمد عليهم بشكل أساسي في ضبط وربط خط الوسط.

 

الزمالك الإعلامي تامر أمين برنامج آخر النهار جمهور نادي الزمالك عبد الله السعيد شيكابالا

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